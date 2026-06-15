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ТСН в социальных сетях

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Украина
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РФ ударила дроном по зоопарку в Харькове: есть погибшие животные (фото)

Российский беспилотник попал в Харьковский зоопарк: повреждены вольеры, на месте работают спасатели ГСЧС.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Россия атаковала "Шахедом" зоопарк в Харькове

Россия атаковала «Шахедом» зоопарк в Харькове

Сегодня ужин 15 июня россияне нанесли удар беспилотником по Шевченковскому району Харькова — «прилет» произошел по территории зоопарка.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Подтверждены попадания по зоопарку — есть повреждения вольеров, другие подробности выясняем. Поступает информация о пострадавших животных», — отметил он.

«Один из БпЛА попал по территории зоопарка, есть возгорание. Также зафиксировано падение обломков на проезжую часть. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела несколько животных погибли.

«Из-за попадания на территории зоопарка вспыхнул пожар в вольере, который оперативно ликвидировали подразделения пожарно-спасательной службы. Спасатели и психологи ГСЧС совместно с сотрудниками Нацполиции и работниками зоопарка провели эвакуацию из здания вивария. Совместными усилиями им удалось спасти и вывести в безопасное место животных», — рассказали спасатели.

В пресс-службе Харьковского горсовета добавили, что «Шахед» попал между виварием, где живут кролики, морские свинки и другие мелкие животные, административным зданием и Домом слона.

Специалисты осматривают территорию, проверяют строения и ликвидируют последствия удара. Отмечается, что все крупные животные целые.

РФ ударила беспилотником по зоопарку в Харькове (8 фото)

РФ вдарила безпілотником по зоопарку у Харкові_9
РФ вдарила безпілотником по зоопарку у Харкові_8
РФ вдарила безпілотником по зоопарку у Харкові_7
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РФ вдарила безпілотником по зоопарку у Харкові_1
РФ вдарила безпілотником по зоопарку у Харкові_2

Напомним, что этой ночью в Харькове во время повторного удара РФ погибли пятеро спасателей, тушивших пожар после предварительной атаки. Что известно о погибших работниках ГСЧС, мы писали в этой статье.

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Дата публикации
Количество просмотров
200
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