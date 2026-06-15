РФ ударила дроном по зоопарку в Харькове: есть погибшие животные (фото)

Россия атаковала «Шахедом» зоопарк в Харькове

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Сегодня ужин 15 июня россияне нанесли удар беспилотником по Шевченковскому району Харькова — «прилет» произошел по территории зоопарка.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Подтверждены попадания по зоопарку — есть повреждения вольеров, другие подробности выясняем. Поступает информация о пострадавших животных», — отметил он.

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«Один из БпЛА попал по территории зоопарка, есть возгорание. Также зафиксировано падение обломков на проезжую часть. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела несколько животных погибли.

«Из-за попадания на территории зоопарка вспыхнул пожар в вольере, который оперативно ликвидировали подразделения пожарно-спасательной службы. Спасатели и психологи ГСЧС совместно с сотрудниками Нацполиции и работниками зоопарка провели эвакуацию из здания вивария. Совместными усилиями им удалось спасти и вывести в безопасное место животных», — рассказали спасатели.

В пресс-службе Харьковского горсовета добавили, что «Шахед» попал между виварием, где живут кролики, морские свинки и другие мелкие животные, административным зданием и Домом слона.

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Специалисты осматривают территорию, проверяют строения и ликвидируют последствия удара. Отмечается, что все крупные животные целые.

РФ ударила беспилотником по зоопарку в Харькове (8 фото)

Напомним, что этой ночью в Харькове во время повторного удара РФ погибли пятеро спасателей, тушивших пожар после предварительной атаки. Что известно о погибших работниках ГСЧС, мы писали в этой статье.

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