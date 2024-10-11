РФ ударила "Искандером" авиационными ракетами и дронами: сколько целей удалось сбить

В ночь на 11 октября военные РФ атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-31П и 66 беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 29 ударных БПЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне ударили "Искандером" из временно аннексированного Крыма, ракетой Х-31П – из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а дронами – из российского Курска.

"По состоянию на 11:00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, 31 беспилотник был локационно потерян в разных регионах Украины. Вероятно, это произошло вследствие активного противодействия РЭБ. Два ударных БпЛА повернули в направлении России.

Как сообщалось, ночью 11 октября 2024 года по Украине летали вражеские дроны. Во многих областях была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО.

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