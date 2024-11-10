РФ ударила из авиации возле гипермаркета в Харькове: что известно

В результате атаки повреждены фасады нескольких жилых домов, выбиты несколько десятков окон.

9 ноября около 22:17 РФ нанесла авиаудар по Харькову после предупреждения Воздушных Сил о пусках управляемых авиабомб на город и область.

КАБ попал в Слободском районе Харькова, недалеко от одного из гипермаркетов, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Одна женщина испытала острую реакцию на стресс из-за удара РФ по Харькову, пока она единственная, кто обратился к медикам, сообщил журналистам спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, — это сообщает Общественное. Харьков.

В результате взрыва и разлета обломков боеприпаса повреждены фасады нескольких жилых домов, выбиты несколько десятков окон. По предварительным данным, россияне использовали авиабомбу "Гром-Е1". Он мощнее ФАБ с УМПК, имеет больший заряд детонационного вещества.

Ранее сообщалось, что оккупанты уготовили по Одессе. О последствиях удара читайте в новости.

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