РФ ударила КАБами по Днепропетровщине: 4 человека погибли, есть раненые
РФ в течение дня особенно жестко атакует Днепропетровщину.
В Днепропетровской области четыре человека погибли из-за удара КАБами по Дубовиковской громаде Синельниковского района.
Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и Днепропетровская областная прокуратура.
Еще трое получили ранения. Это мужчины 37, 48 и 51 года. Они находились вблизи местного магазина. Также повреждены домовладение и магазин.
Кроме этого, около 18:40 в результате атаки FPV-дроном по Никопольщине ранены двое несовершеннолетних парней.
Напомним, что сегодня вечером, 12 мая, в Кривом Роге враг попал в жилой дом. В результате атаки погибли два человека. Кроме того, девятимесячной девочке в результате атаки оторвало ножку.