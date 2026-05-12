РФ ударила КАБами по Днепропетровщине: 4 человека погибли, есть раненые

РФ в течение дня особенно жестко атакует Днепропетровщину.

Удар по Синельниковщине

В Днепропетровской области четыре человека погибли из-за удара КАБами по Дубовиковской громаде Синельниковского района.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и Днепропетровская областная прокуратура.

Еще трое получили ранения. Это мужчины 37, 48 и 51 года. Они находились вблизи местного магазина. Также повреждены домовладение и магазин.

Кроме этого, около 18:40 в результате атаки FPV-дроном по Никопольщине ранены двое несовершеннолетних парней.

Напомним, что сегодня вечером, 12 мая, в Кривом Роге враг попал в жилой дом. В результате атаки погибли два человека. Кроме того, девятимесячной девочке в результате атаки оторвало ножку.

