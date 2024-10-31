РФ ударила КАБом по многоэтажке в Харькове: Зеленский отреагировал (фото)

Зеленский упрекнул западных партнеров в том, что каждое их отложенное решение – это по меньшей мере десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на преступный удар РФ по Харькову поздно вечером 30 октября.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Президент подтвердил, что Россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове. В результате атаки есть пострадавшие, в том числе и дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте.

Удар РФ по многоэтажке в Харькове 30 октября (8 фото)

"Партнеры видят, что каждый день происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это по меньшей мере десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения – жизнь наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой", – упрекнул Запад Зеленский.

Напомним, вечером 30 октября в Харькове прогремел взрыв. В части города исчез свет. Позже стало известно о попадании КАБ в многоэтажку.

Как под завалами, так и на верхних этажах заблокированы люди. Известно о 17 пострадавших.

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