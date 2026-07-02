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РФ ударила КАБом по учебному комплексу в Суммах: ранены воспитательницы, детей спасло чудо
Трагедии с массовыми жертвами среди малышей в Сумах удалось избежать лишь по счастливой случайности — воспитанники заведения покинули помещение незадолго до прилета российского КАБа.
Российские войска КАБ ударили по учебно-воспитательному комплексу (УВК) в Сумах, где проводились воспитательные занятия с детьми в летний период.
Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
«К счастью дети раньше покинули учебное заведение. Пострадали предварительно 2 воспитательницы заведения — их состояние средней тяжести», — сообщил глава ГВА.
Кроме того, повреждены 3 частных дома рядом и 2 частных автомобиля.
Последствия устраняются, информация уточняется.
Также сегодня трое гражданских пострадали в результате атаки российского БПЛА по автозаправочной станции в Сумах. Известно о 3 пострадавших: 2 женщины 23 и 18 лет и 47-летний мужчина, доставленные в больницу.
Напомним, что этой ночью Киев снова пережил мощную массированную атаку России. По последним данным, погибли уже 20 человек.