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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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263
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РФ ударила КАБом по учебному комплексу в Суммах: ранены воспитательницы, детей спасло чудо

Трагедии с массовыми жертвами среди малышей в Сумах удалось избежать лишь по счастливой случайности — воспитанники заведения покинули помещение незадолго до прилета российского КАБа.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по УВК в Сумах

Удар по УВК в Суммах

Российские войска КАБ ударили по учебно-воспитательному комплексу (УВК) в Сумах, где проводились воспитательные занятия с детьми в летний период.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

«К счастью дети раньше покинули учебное заведение. Пострадали предварительно 2 воспитательницы заведения — их состояние средней тяжести», — сообщил глава ГВА.

Кроме того, повреждены 3 частных дома рядом и 2 частных автомобиля.

Последствия устраняются, информация уточняется.

Также сегодня трое гражданских пострадали в результате атаки российского БПЛА по автозаправочной станции в Сумах. Известно о 3 пострадавших: 2 женщины 23 и 18 лет и 47-летний мужчина, доставленные в больницу.

Напомним, что этой ночью Киев снова пережил мощную массированную атаку России. По последним данным, погибли уже 20 человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
263
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