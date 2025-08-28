РФ ударила "Кинжалами", дронами и крылатыми ракетами: куда целился враг и что сбила ПВО

Ракетный удар РФ. / © ТСН.ua

В ночь на четверг, 28 августа, российская армия массированно атаковала Украину – 629 средством воздушного нападения. В частности, аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Силы ПВО уничтожили 589 целей.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

Во время ночного удара российские войска выпустили по территории Украины ударные БПЛА, а также ракеты воздушного и наземного базирования.

598 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов (запущено по направлениям Курска, Брянска, Миллерово, Орела, Шаталово и Приморско-Ахтарская (РФ), а также Гвардейского в Крыму);

две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (Липецка и Воронежская область);

девять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Брянская и Воронежская область);

-20 крылатых ракет Х-101 (воздушное пространство Саратовской области).

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 589 воздушных целей.

563 Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

один "Кинжал";

семь "Искандеров-М/KN-23";

18 ракет Х-101.

По информации военных, зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

Напомним, ночью РФ массированно атаковала столицу ракетами и "Шахедами". В частности, РФ ударила по дому в Дарницком районе Киева. Погибли по меньшей мере десять человек. Кроме того, семь человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ночной удар РФ. Украинский лидер подчеркнул, что эта очередная атака россиян «является четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и реальной дипломатии».

Дата публикации 09:15, 28.08.25