Украина
2094
2 мин

РФ ударила "Кинжалами", дронами и крылатыми ракетами: куда целился враг и что сбила ПВО

По данным военных, произошли прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях.

Елена Капник
Атака РФ в ночь на 10 октября.

Атака РФ в ночь на 10 октября. / © ТСН

В ночь на 10 октября армия РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования. Всего 497 средств воздушного нападения: 32 ракеты и 465 дронов разных типов. Силы ПВО уничтожили 420 воздушных целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

В течение ночи русская армия запустила:

  • 465 ударных БпЛА типа Shahed (200 штук), Гербера (беспилотники других типов): направления пусков - Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Шахты, Приморско-Ахтарск;

  • две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» : пуски с воздушного пространства Липецкой области;

  • 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 : районы пусков – временно оккупированный Крым, Ростовская и Брянская области;

  • 12 крылатых ракет Искандер-К: районы пусков – аннексированный Крым, Ростовская и Брянская области;

  • четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69.

Во время массированной атаки зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях. Кроме того, обломки сбитых целей были обнаружены на семи локациях.

Противовоздушная оборона сбила 420 воздушных целей:

  • 405 БпЛА типа Shahed и Гербера;

  • один "Кинжал";

  • четыре Искандер-М/KN-23;

  • девять Искандер-К;

  • одну Х-59/69.

По данным ПС, четыре российские ракеты не достигли своих целей (локационно потеряны). В настоящее время места падения уточняются.

Напомним, этой ночью РФ совершила массированную атаку на энергообъекты в разных областях страны . Произошли отключение света. В частности, часть Киева осталась без электричества, возникли проблемы с водоснабжением. Власти обещают, что к концу суток ситуация улучшится.

Кроме того, Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК. Из-за мощных обстрелов серьезно повреждено оборудование. В Киевской и Днепропетровской областях ввели отключение света.

Президент Владимир Зеленский назвал "главную мишень" российских ударов в течение этой ночи. По его словам, РФ сознательно атаковала гражданскую, энергетическую инфраструктуру Украины перед началом отопительного сезона. В разных областях пострадали более 20 человек, в Запорожье погиб ребенок.

2094
