РФ ударила "Кинжалами", дронами и крылатыми ракетами: куда целился враг и что сбила ПВО
По данным военных, произошли прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях.
В ночь на 10 октября армия РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования. Всего 497 средств воздушного нападения: 32 ракеты и 465 дронов разных типов. Силы ПВО уничтожили 420 воздушных целей.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
В течение ночи русская армия запустила:
465 ударных БпЛА типа Shahed (200 штук), Гербера (беспилотники других типов): направления пусков - Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Шахты, Приморско-Ахтарск;
две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» : пуски с воздушного пространства Липецкой области;
14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 : районы пусков – временно оккупированный Крым, Ростовская и Брянская области;
12 крылатых ракет Искандер-К: районы пусков – аннексированный Крым, Ростовская и Брянская области;
четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69.
Во время массированной атаки зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях. Кроме того, обломки сбитых целей были обнаружены на семи локациях.
Противовоздушная оборона сбила 420 воздушных целей:
405 БпЛА типа Shahed и Гербера;
один "Кинжал";
четыре Искандер-М/KN-23;
девять Искандер-К;
одну Х-59/69.
По данным ПС, четыре российские ракеты не достигли своих целей (локационно потеряны). В настоящее время места падения уточняются.
Напомним, этой ночью РФ совершила массированную атаку на энергообъекты в разных областях страны . Произошли отключение света. В частности, часть Киева осталась без электричества, возникли проблемы с водоснабжением. Власти обещают, что к концу суток ситуация улучшится.
Кроме того, Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК. Из-за мощных обстрелов серьезно повреждено оборудование. В Киевской и Днепропетровской областях ввели отключение света.
Президент Владимир Зеленский назвал "главную мишень" российских ударов в течение этой ночи. По его словам, РФ сознательно атаковала гражданскую, энергетическую инфраструктуру Украины перед началом отопительного сезона. В разных областях пострадали более 20 человек, в Запорожье погиб ребенок.