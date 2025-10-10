РФ ударила "Кинжалами", дронами и крылатыми ракетами: куда целился враг и что сбила ПВО

Атака РФ в ночь на 10 октября. / © ТСН

В ночь на 10 октября армия РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования. Всего 497 средств воздушного нападения: 32 ракеты и 465 дронов разных типов. Силы ПВО уничтожили 420 воздушных целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

В течение ночи русская армия запустила:

465 ударных БпЛА типа Shahed (200 штук), Гербера (беспилотники других типов): направления пусков - Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Шахты, Приморско-Ахтарск;

две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» : пуски с воздушного пространства Липецкой области;

14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 : районы пусков – временно оккупированный Крым, Ростовская и Брянская области;

12 крылатых ракет Искандер-К: районы пусков – аннексированный Крым, Ростовская и Брянская области;

четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69.

Во время массированной атаки зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях. Кроме того, обломки сбитых целей были обнаружены на семи локациях.

Противовоздушная оборона сбила 420 воздушных целей:

405 БпЛА типа Shahed и Гербера;

один "Кинжал";

четыре Искандер-М/KN-23;

девять Искандер-К;

одну Х-59/69.

По данным ПС, четыре российские ракеты не достигли своих целей (локационно потеряны). В настоящее время места падения уточняются.

Напомним, этой ночью РФ совершила массированную атаку на энергообъекты в разных областях страны . Произошли отключение света. В частности, часть Киева осталась без электричества, возникли проблемы с водоснабжением. Власти обещают, что к концу суток ситуация улучшится.

Кроме того, Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК. Из-за мощных обстрелов серьезно повреждено оборудование. В Киевской и Днепропетровской областях ввели отключение света.

Президент Владимир Зеленский назвал "главную мишень" российских ударов в течение этой ночи. По его словам, РФ сознательно атаковала гражданскую, энергетическую инфраструктуру Украины перед началом отопительного сезона. В разных областях пострадали более 20 человек, в Запорожье погиб ребенок.