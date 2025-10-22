РФ ударила "Кинжалами", дронами, крылатыми и баллистическими ракетами: что сбила ПВО и куда целился враг

Массированная атака РФ. / © ТСН.ua

Ночью и утром 22 октября армия агрессора России нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Россияне применили беспилотники, ракеты воздушного и наземного базирования. В общей сложности 433 средства воздушного приступа. Противовоздушная оборона уничтожила 349 целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, во время массированного обстрела россияне применили 28 ракет, в том числе 15 баллистических, а также 405 БпЛА разных типов.

Россияне запустили :

405 ударных БпЛА типа Shahed (около 250 штук), Гербера: по направлениям Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарская и Чауды;

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23: районы пусков – Брянская и Ростовская области, а также – оккупированная Донетчина;

девять крылатых ракет Искандер-К : районы пусков – Курская и Воронежская области, Крым;

четыре аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» : из воздушного пространства Ростовской области;

четыре управляемых авиационных ракет Х-59/69 : район пусков – временно оккупированная территория Запорожской области.

По предварительным данным, по состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 349 воздушных целей:

333 беспилотника

восемь крылатых ракет Искандер-К;

шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Отмечается, что 17 БПЛА не достигли целей. Информация уточняется.

По данным военных, основное направление удара этой ночью – Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Черкасская, Черниговская и Одесская области, а также Запорожье.

Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях. Падение отломков фиксируют на 19 локациях.

Напомним, с ночи в Украине звучали сирены из-за угрозы российских беспилотников и ракет. В частности, утром дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГов на территории России. Мониторы сообщали о пусках "Кинжалов".

В разных регионах раздавались взрывы. В частности, россияне нанесли массированный удар по Киеву. В столице погибли два человека. Кроме того, более 20 человек получили травмы. В разных районах столицы фиксируют последствия атаки. В частности, повреждены жилые многоэтажки.

В Минэнерго заявили, что в течение ночи и утром армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в разных регионах Украины. Самая сложная ситуация в Сумской и Черниговской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме в большинстве регионов страны применили аварийные отключения электроэнергии.