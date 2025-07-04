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- Украина
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РФ ударила "Кинжалами", "Искандерами" и дронами: куда целился враг и что сбила ПВО
Во время массированных ночных обстрелов основным направлением удара стала столица.
В ночь на пятницу, 4 июля, российская армия ударила по Украине 550 средствами воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 478 целей.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Ночью РФ атаковала Украину:
539 ударными БпЛА типа Shahed (свыше 330 штук) и беспилотниками-имитаторами разных типов (направления Курская, Шаталово, Орла, Брянская, Миллерова, Приморско-Ахтарская);
одной аэробалистической ракетой Х-47 М2 " Кинжал " (воздушное пространство Липецкой области);
шестью баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (Брянская область);
четырьмя крылатыми ракетами Искандер-К (Курская, Воронежская области).
По предварительным данным, ПВО обезвредило 478 средств воздушного нападения: 270 сбито огневыми средствами, 208 – локационно потеряно. Сбито:
268 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов);
две крылатые ракеты Искандер-К.
По информации военных, зафиксировано попадание в восьми локациях (девять ракет и 63 БпЛА), а также падение сбитых целей – в 33 локациях.
Напомним, с вечера 3 июля беспилотники атаковали Украину. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. После полуночи сирены раздались по всей Украине. На территории РФ взлетели МиГи.
РФ массированно ударила по Киеву дронами и баллистами. По состоянию на 08:00 известно более 20 травмированных. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.