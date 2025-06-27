РФ ударила "Кинжалами", "Калибрами" и дронами: куда целился враг и что сбила ПВО

Атака РФ в Украине. / © ТСН.ua

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В ночь на пятницу, 27 июня, российская армия атаковала Украину 371 средством воздушного нападения. Основное направление удара – город Староконстантинов в Хмельницкой области. ПВО уничтожило 365 целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ночью россияне атаковали:

363 ударными БпЛА типа Shahed (200) и беспилотниками-имитаторами разных типов (направления Курска, Шаталово, Орла, Брянская, Приморско-Ахтарская);

двумя аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" (пуски из Рязанской области):

шестью крылатыми ракетами "Калибр" (акватория Каспийского моря).

"По предварительным данным, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника - 217 сбито огневыми средствами, 148 - локационно потеряно", - подчеркнули военные.

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Силы ПВО уничтожили:

211 враждебных БпЛА типа Shahed сбит, 148 — локационно потеряно;

шесть крылатых ракет "Калибр".

По информации ПС, зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в трех локациях, а также падение сбитых целей на восьми локациях.

Напомним, в эту ночь в Украине несколько раз объявляли тревогу. В частности, масштабную – из-за взлета МиГов на территории РФ. Россия атаковала Украину ракетами «Кинжал» . По данным мониторингов, под атакой находился город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Кроме того, ночью российская армия атаковала Украину БпЛА, а также "Калибрамы". Часть ракет атаковала Днепропетровщину, Киевскую область, а также Староконстантинов в Хмельницкой области.

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Дата публикации 08:21, 25.06.25 Количество просмотров 305 Число раненых достигло 300! Днепр приходит в себя от ракетного удара!