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РФ ударила "Кинжалами", "Калибрами" и дронами: куда целился враг и что сбила ПВО
Из-за ночного российского обстрела зафиксированы прямые попадания в трех локациях
В ночь на пятницу, 27 июня, российская армия атаковала Украину 371 средством воздушного нападения. Основное направление удара – город Староконстантинов в Хмельницкой области. ПВО уничтожило 365 целей.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Ночью россияне атаковали:
363 ударными БпЛА типа Shahed (200) и беспилотниками-имитаторами разных типов (направления Курска, Шаталово, Орла, Брянская, Приморско-Ахтарская);
двумя аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" (пуски из Рязанской области):
шестью крылатыми ракетами "Калибр" (акватория Каспийского моря).
"По предварительным данным, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника - 217 сбито огневыми средствами, 148 - локационно потеряно", - подчеркнули военные.
Силы ПВО уничтожили:
211 враждебных БпЛА типа Shahed сбит, 148 — локационно потеряно;
шесть крылатых ракет "Калибр".
По информации ПС, зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в трех локациях, а также падение сбитых целей на восьми локациях.
Напомним, в эту ночь в Украине несколько раз объявляли тревогу. В частности, масштабную – из-за взлета МиГов на территории РФ. Россия атаковала Украину ракетами «Кинжал» . По данным мониторингов, под атакой находился город Староконстантинов в Хмельницкой области.
Кроме того, ночью российская армия атаковала Украину БпЛА, а также "Калибрамы". Часть ракет атаковала Днепропетровщину, Киевскую область, а также Староконстантинов в Хмельницкой области.