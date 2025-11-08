- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 917
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ ударила "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и дронами: сколько целей уничтожено и куда целился враг
Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных беспилотников.
Ночью против 8 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры страны. Оккупанты применили ударные БПЛА, ракеты воздушного, наземного и морского базирования. В общей сложности - пол тысячи целей. В частности, аэробалистические "Кинжалы".
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, основными направлениями удара в эти ночи были Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.
Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях. Падение отломков фиксируют на четырех локациях в разных регионах. Информация о падении/попадании 10 ракет уточняются
Было обнаружено и осуществлено сопровождение 503 средств воздушного нападения : 45 ракет (32 – баллистика) и 458 БпЛА (около 300 – «Шахеды»):
458 беспилотников типа Shahed, "Гербера": направления пусков - Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Гвардейское);
25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23: выпущены из Курской, Воронежской, Ростовской областей,
десять крылатых ракет Искандер-К: пуски из Курской и Воронежской областей;
семь аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" летели из Тамбовской области;
три крылатых ракеты "Калибр" выпустили из акватории Черного моря.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей:
406 беспилотников
девять ракет разных типов.
Напомним, этой ночью РФ совершила массированную атаку на Украину. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры во многих регионах. Самая сложная ситуация в Днепре, где после прилета в жилой дом, погибли люди, и на Полтавщине.
Город Горишние Плавни переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, Кременчуг полностью остался без света, проблемы с водой и отоплением.