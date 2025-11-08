РФ ударила "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и дронами: сколько целей уничтожено и куда целился враг

Ракетный удар. / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Ночью против 8 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры страны. Оккупанты применили ударные БПЛА, ракеты воздушного, наземного и морского базирования. В общей сложности - пол тысячи целей. В частности, аэробалистические "Кинжалы".

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, основными направлениями удара в эти ночи были Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.

Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях. Падение отломков фиксируют на четырех локациях в разных регионах. Информация о падении/попадании 10 ракет уточняются

Было обнаружено и осуществлено сопровождение 503 средств воздушного нападения : 45 ракет (32 – баллистика) и 458 БпЛА (около 300 – «Шахеды»):

458 беспилотников типа Shahed, "Гербера": направления пусков - Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Гвардейское);

25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23: выпущены из Курской, Воронежской, Ростовской областей,

десять крылатых ракет Искандер-К: пуски из Курской и Воронежской областей;

семь аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" летели из Тамбовской области;

три крылатых ракеты "Калибр" выпустили из акватории Черного моря.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей:

406 беспилотников

девять ракет разных типов.

Напомним, этой ночью РФ совершила массированную атаку на Украину. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры во многих регионах. Самая сложная ситуация в Днепре, где после прилета в жилой дом, погибли люди, и на Полтавщине.

Город Горишние Плавни переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, Кременчуг полностью остался без света, проблемы с водой и отоплением.