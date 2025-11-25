РФ ударила "Кинжалами", крылатыми и баллистическими ракетами, дронами: сколько целей уничтожено

Атака РФ в Украине. / © ТСН.ua

Реклама

Ночью и утром 25 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности - 486 средств воздушного нападения: 22 ракет и 464 беспилотника.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Во время массированной атаки россияне запустили:

Реклама

464 ударных БпЛА типа Shahed (около 200), "Гербера" - по направлениям Шаталово, Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарского и Гвардейского;

четыре аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»: район пуска – Рязанская область;

семь крылатых ракет Искандер-К: районы пусков Курской области;

восемь крылатых ракет "Калибр" летели из акватории Черного моря;

три баллистических ракеты "Искандер-М": район пуска - Брянская область.

Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БПЛА на 15 локациях. Падения обломков произошли на 12 локациях.

По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито 452 воздушных целей:

438 беспилотника;

один «Кинжал»;

пять крылатых "Искандер-К";

пять "Калибров";

три баллистических "Искандер-М".

Напомним, посреди ночи РФ атаковала Украину «Калибрами» и «Кинжалами» . Основная масса ракет атаковали столицу и Киевскую область. В регионе больше всего пострадала Белая Церковь. Известно о двух погибших.

Утром РФ снова запустила "Кинжалы". Мощные взрывы произошли в Киеве. По данным местных властей, во время ночного и утреннего комбинированных ударов в столице погибли шесть человек. Кроме того, более десяти человек получили травмы.

Реклама

Кроме того, РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру. Враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.