Украина
1058
РФ ударила "Кинжалами", крылатыми и баллистическими ракетами, дронами: сколько целей уничтожено

Во время атаки россияне запустили четыре "Кинжала". Силы ПВО уничтожили одну такую аэробалистическую ракету.

Елена Капник
Атака РФ в Украине.

Атака РФ в Украине. / © ТСН.ua

Ночью и утром 25 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности - 486 средств воздушного нападения: 22 ракет и 464 беспилотника.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Во время массированной атаки россияне запустили:

  • 464 ударных БпЛА типа Shahed (около 200), "Гербера" - по направлениям Шаталово, Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарского и Гвардейского;

  • четыре аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»: район пуска – Рязанская область;

  • семь крылатых ракет Искандер-К: районы пусков Курской области;

  • восемь крылатых ракет "Калибр" летели из акватории Черного моря;

  • три баллистических ракеты "Искандер-М": район пуска - Брянская область.

Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БПЛА на 15 локациях. Падения обломков произошли на 12 локациях.

По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито 452 воздушных целей:

  • 438 беспилотника;

  • один «Кинжал»;

  • пять крылатых "Искандер-К";

  • пять "Калибров";

  • три баллистических "Искандер-М".

Напомним, посреди ночи РФ атаковала Украину «Калибрами» и «Кинжалами» . Основная масса ракет атаковали столицу и Киевскую область. В регионе больше всего пострадала Белая Церковь. Известно о двух погибших.

Утром РФ снова запустила "Кинжалы". Мощные взрывы произошли в Киеве. По данным местных властей, во время ночного и утреннего комбинированных ударов в столице погибли шесть человек. Кроме того, более десяти человек получили травмы.

Кроме того, РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру. Враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

