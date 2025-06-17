РФ ударила "Кинжалами", крылатыми ракетами и дронами: куда ударил враг и сбившая ПВО

Атака РФ на Киев 17 июня. / © Associated Press

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В ночь на вторник, 17 июня, армия РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения — беспилотниками и различными типами ракет. В частности, «Кинжалами». Силы ПВО уничтожили 428 воздушных целей. Основным направлением удара был Киев.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ночью российские войска запустили по Украине:

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440 БпЛА (в частности, около 280 Shahed) и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерова и Приморско-Ахтарска;

две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской области;

16 крылатых ракет Х-101 из самолетов стратегической авиации по воздушному пространству Саратовской области;

четыре крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря;

девять управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;

одну противорадиолокационную ракету Х-31П.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения: 262 сбиты огневыми средствами, 166 — локационно потеряны.

ПВО уничтожила:

239 вражеских БпЛА сбиты огневыми средствами, 163 — локационно потеряно;

две аэробалистические Х-47 М2 «Кинжал» (одна локационно потеряна);

15 крылатых ракет Х-101;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (одна — локационно потеряна);

одна противорадиолокационная ракета Х-31П локационно потеряна.

По информации военных, произошло попадание средств воздушного нападения РФ в 10 локациях, падение сбитых целей — в 34 локациях.

Напомним, этой ночью армия РФ совершила массированную атаку по Украине. В частности, ужасающие разрушения произошли в Киеве и Одессе. Из-за ударов россиян повреждены жилые дома. Известно о по меньшей мере 14 погибших в столице и одной жертве в Одессе.

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В частности, для ударов по Киеву враг применил кассетные боеприпасы. Части этих боеприпасов экстренные службы находят на столичных Нивках. Такие боеприпасы россияне используют для наибольшего поражения.

Во время ночной атаки на Украину Польша подняла свои истребители. Под усиленным наблюдением также находились системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Дата публикации 09:41, 17.06.25 Количество просмотров 72 Кличко показал поврежденную пятиэтажку в Киеве