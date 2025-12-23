- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 769
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ ударила "Кинжалами", крылатыми ракетами и дронами: сколько целей уничтожено, что было под прицелом
Россияне запустили в течение ночи около 700 воздушных целей. ПВО уничтожило 587 беспилотников.
Ночью против 23 декабря армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применяя беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования. В общей сложности 673 средства воздушного нападения — 38 ракет и 635 БпЛА разных типов.
Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ.
В целом радиотехническими войсками ПС обнаружено и осуществлено сопровождение:
635 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера» запустили по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда, Крым;
три аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»: районы пусков — Рязанская область;
35 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К: районы пусков — Вологодская и Курская области.
По предварительным данным, по состоянию на 11:30 противовоздушной обороной сбита 621 воздушная цель:
587 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);
34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.
Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БпЛА на 21 локацию, падение сбитых целей на восьми локациях. Кроме того, три аэробалистических ракеты не достигли целей.
Как сообщалось, ночью и утром 23 декабря российская оккупационная армия дарила по объектам энергетики в разных областях Украины. В правительстве подчеркивают, что под прицелом была инфраструктура западных областей.
В Украине после атаки РФ применяются аварийные отключения света. Они будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Утром почти полностью обесточены потребители в Ровенской области. Также обусловлены обстрелами отключения электричества в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.