ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
769
Время на прочтение
2 мин

РФ ударила "Кинжалами", крылатыми ракетами и дронами: сколько целей уничтожено, что было под прицелом

Россияне запустили в течение ночи около 700 воздушных целей. ПВО уничтожило 587 беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар. / © ТСН

Ночью против 23 декабря армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применяя беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования. В общей сложности 673 средства воздушного нападения — 38 ракет и 635 БпЛА разных типов.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

В целом радиотехническими войсками ПС обнаружено и осуществлено сопровождение:

  • 635 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера» запустили по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда, Крым;

  • три аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»: районы пусков — Рязанская область;

  • 35 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К: районы пусков — Вологодская и Курская области.

По предварительным данным, по состоянию на 11:30 противовоздушной обороной сбита 621 воздушная цель:

  • 587 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);

  • 34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.

Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БпЛА на 21 локацию, падение сбитых целей на восьми локациях. Кроме того, три аэробалистических ракеты не достигли целей.

Как сообщалось, ночью и утром 23 декабря российская оккупационная армия дарила по объектам энергетики в разных областях Украины. В правительстве подчеркивают, что под прицелом была инфраструктура западных областей.

В Украине после атаки РФ применяются аварийные отключения света. Они будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Утром почти полностью обесточены потребители в Ровенской области. Также обусловлены обстрелами отключения электричества в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Дата публикации
Количество просмотров
769
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie