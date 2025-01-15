РФ ударила крылатыми ракетами по Львовской области: произошло попадание, есть разрушение

Сегодня утром, 15 января, российская оккупационная армия атаковала крылатыми ракетами Львовскую область. На территории области произошли попадания.

Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во время утренней тревоги, которая длилась с 06:12 по 08:12, враг атаковал Львовщину крылатыми ракетами. Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах", — говорится в сообщении.

По его словам, из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение. Кроме того, рядом с домом образовалась воронка, диаметр которой шесть на пять метров, а глубина – около 2,5 м.

Козицкий также сообщил, что ночью враг атаковал Львовщину беспилотником во время тревоги, продолжавшейся с 01:35 до 02:48. Силам ПВО удалось уничтожить его. Ночью обошлось без жертв, пострадавших и разрушений. Впрочем, утром произошли "прилеты".

Как сообщалось, утром 15 января во Львовской области произошли взрывы. Воздушные силы информировали об опасности для Стрыя.

Позже мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что российская армия нанесла ракетный удар по Львовской области. Под прицелом была энергетика.

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