РФ ударила ночью дронами и разными типами ракет: сколько целей сбила ПВО и куда целился враг

Ночью против 30 августа армия РФ нанесла массированный удар по территории Украины , применив беспилотники, ракеты воздушного, наземного и морского базирования. В общей сложности – 582 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 548 целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ночью во время очередной атаки россияне применили:

537 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов (направления – Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ);

восемь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Ростовская область, Краснодарский край РФ);

37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59 (районы пусков из Саратовской области, акватория Черного моря и ТОТ Запорожской области).

По информации военных, зафиксировано попадание пяти ракет и 24 ударных БПЛА на семи локациях. Кроме того, на 21 локацию попадали обломки сбитых целей.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 548 воздушных целей:

510 БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59.

Напомним, ночью Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Громко было во многих областях Украины, в частности, на западе. В Киеве дважды за утро была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.

Ночью, когда российская армия массированно атаковала Украину , Польша снова поднимала военную свою авиацию и союзников. Отмечается, что на воздух взлетели очередные пары истребителей. Кроме того, были приведены в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.