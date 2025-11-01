РФ ударила ночью по Украине: что летело и где гремели взрывы

Украинцы пережили атаку / © Associated Press

В ночь на 1 ноября россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины

«Противник использовал „Шахеды“ „Гербера“ и беспилотники других типов. По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 206 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны», — говорится в сообщении.

В то же время, зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 7 локациях.

Напомним, россияне попали в газодобывающий объект на Полтавщине. В результате вражеской атаки возник пожар.