РФ ударила ночью по Украине: где произошли "прилеты"

Ночью работала ПВО / © Associated Press

В ночь на 16 августа Россия атаковала Украину ударными дронами и ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал баллистической ракетой „Искандер-М“ и 85 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Атакованы прифронтовые районы Сумщины, Донетчины, Черниговщины, Днепропетровщины», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа «Shahed» и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

«Зафиксировано попадание ракет и 24 БпЛА на 12 локациях», — добавили в ведомстве.

Напомним, 15 августа российская армия ударила по Днепру двумя баллистическими ракетами. Один человек погиб, еще один пострадал и находится в тяжелом состоянии.