РФ ударила ночью по Украине: где произошли "прилеты"
Ночью россияне выпустили по украинским городам «Шахеды» и ракеты. ПВО работала в ряде регионов.
В ночь на 16 августа Россия атаковала Украину ударными дронами и ракетами.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал баллистической ракетой „Искандер-М“ и 85 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Атакованы прифронтовые районы Сумщины, Донетчины, Черниговщины, Днепропетровщины», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа «Shahed» и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.
«Зафиксировано попадание ракет и 24 БпЛА на 12 локациях», — добавили в ведомстве.
Напомним, 15 августа российская армия ударила по Днепру двумя баллистическими ракетами. Один человек погиб, еще один пострадал и находится в тяжелом состоянии.