РФ ударила ночью ракетами и беспилотниками: сколько воздушных целей уничтожило ПВО

В ночь на 31 мая российская оккупационная армия нанесла ракетные удары и атаковала беспилотниками "Shahed-131/136". Силы ПВО уничтожили четыре дрона и одну крылатую ракету.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Отмечается, что россияне атаковали Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области. По Киеву армия страны-агрессоры ударила крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области. Кроме того, оккупанты запустили по Украине четыре БПЛА из района Ейска.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожены четыре "Шахеда" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатая ракета "Искандер-К" — на Киевщине", — говорится в сообщении Олещука.

Ночная атака России

Ночью в Украине объявляли воздушные тревоги, связанные с угрозой беспилотников и ракет. В частности, в Харькове и Киеве раздавались мощные взрывы.

Около 05:00 громкие взрывы прогремели в Киеве. Российские войска атаковали столицу ракетами. Падение сбитых обломков привели к масштабному пожару в Голосеевском районе. Также ПВО работала в Киевской области.

Кроме того, оккупанты совершили жестокую ночную атаку на Харьков. В частности, зафиксировано пять попаданий в Новобаварском районе. Повреждены более 20 многоэтажных жилых домов.

Кроме того, россияне устроили ракетой в жилой дом в Харькове. Из-за удара врага пострадали 25 человек. Кроме того, трое погибших. Это двое жителей жилого дома, а также один человек погиб в результате попадания ракеты в землю на территории гражданского предприятия.

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