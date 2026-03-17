РФ ударила по автобусу с людьми вблизи Николаева: есть раненые

Столб дыма

Реклама

Вчера, 17 марта, армия РФ ударила дроном по автобусу с людьми Николаевской области . Есть потерпевшие.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Как отмечается, автобус перевозил работников предприятия в Куцурубской общине. Пострадали 69-летний мужчина и 49-летняя женщина.

Реклама

«Они были госпитализированы. Утром состояние пострадавших стабильное, средней тяжести», — говорится в сообщении.

Пострадавшие, добавляют местные власти, продолжают лечение в медицинском учреждении.

Как мы отмечали, недавно россияне атаковали автобус с людьми в Харьковской области . Попадение произошло в рейсовый автобус "Харьков-Большой Бурлук". По данным ОВА, погиб один человек, еще четыре человека пострадали. Предварительно установили, что была применена ракета типа «Искандер-М». Число жертв также уточнили — три человека: водитель автобуса и два пассажира.

Также 12 марта, во время атаки на Николаев, россияне обстреляли объект транспортной инфраструктуры. Применили беспилотник типа "Шахед". Повреждены также два частных дома и кровля одного из учебных заведений. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.