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- Украина
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РФ ударила по АЗС на Криворожье: погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок
Российские оккупанты ударили по АЗС в Криворожском районе: погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок.
Сегодня, 3 августа, российские войска атаковали автозаправочную станцию в Криворожском районе.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По его словам, в результате атаки три человека погибли. Среди них 8-летний мальчик.
Еще шесть человек получили ранения. Все госпитализированы. 49-летний мужчина в тяжелом состоянии. Мужчины 53, 46, 20 лет и женщины 51 и 60 лет находятся в состоянии средней тяжести.
Пожар, возникший из-за удара, спасатели потушили.
Ранее сообщалось, что все заправки от Харькова до Полтавы уничтожены ударами РФ.