РФ ударила по АЗС на Криворожье: погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок

Российские войска атаковали автозаправочную станцию в Криворожском районе

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Сегодня, 3 августа, российские войска атаковали автозаправочную станцию в Криворожском районе.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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По его словам, в результате атаки три человека погибли. Среди них 8-летний мальчик.

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Еще шесть человек получили ранения. Все госпитализированы. 49-летний мужчина в тяжелом состоянии. Мужчины 53, 46, 20 лет и женщины 51 и 60 лет находятся в состоянии средней тяжести.

Пожар, возникший из-за удара, спасатели потушили.

Ранее сообщалось, что все заправки от Харькова до Полтавы уничтожены ударами РФ.

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