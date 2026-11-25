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РФ ударила по большому областному центру: часть города без света, поврежден ЖК, есть пострадавшие (обновлено)
Из-за российских обстрелов часть потребителей в двух районах Одессы осталась без электроэнергии.
Днем 25 ноября армия РФ массированно атаковала Одессу и пригород. В частности, в областном центре был поврежден жилищный комплекс. По меньшей мере, три человека получили травмы.
Что известно об атаке на областной центр — читайте на сайте ТСН.ua.
В Одесском районе с 11:31 до 12:00 была объявлена «желтая» воздушная тревога. ВСУ предупреждали о реактивных беспилотниках курсом на город. Около 11:15 в городе произошли взрывы.
Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил атаку на областной центр.
Атака на Одессу — какие последствия
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил , что под ударом российских войск оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Кроме повреждений жилого комплекса, разрушения получили частное логистическое предприятие и производство бытовой бумажной продукции в пригороде.
В то же время в ДТЭК добавили , что часть Одессы временно осталась без света. Отключения произошли в части Приморского и Пересыпского районов. Отдельные объекты критической инфраструктуры работают с перебоями.
В свою очередь, в ОВА отмечают, что объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание. На данный момент перебоев в работе медицинских учреждений нет.
Атака на Одессу — фото
Напомним, на днях масштабное обесточивание парализовало Одессу. В частности, 22 ноября в областном центре остановился электротранспорт, в домах нет водоснабжения. Из-за перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением школы временно переходят на дистанционное обучение — с 23 по 27 ноября 2026 года включительно.