РФ ударила по большому областному центру: что известно о «прилете»

Взрывы / © Associated Press

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В субботу, 14 ноября, российские войска снова атаковали Запорожье. Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Заводском районе. Ранение получил 32-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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«Россияне атаковали объект инфраструктуры в Заводском районе Запорожья», подчеркнул он.

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В результате удара было повреждено здание, возник пожар. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

Как сообщалось, сегодня в Запорожье полностью перекрыли дамбу через ДнепроГЭС. Водителям рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами — через Арковый, Вантовый мост или мост имени Преображенского.

Напомним, вчера с самого утра до позднего вечера РФ атаковала Запорожье . Погибли три человека. Оккупанты нанесли удары по частному сектору, предприятию и многоэтажкам. В городе возникли сильные разрушения жилья и возгорания.

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