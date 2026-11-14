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РФ ударила по большому областному центру: что известно о «прилете»
Военные страны-агрессорки нанесли удар по объекту инфраструктуры в областном центре.
В субботу, 14 ноября, российские войска снова атаковали Запорожье. Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Заводском районе. Ранение получил 32-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
«Россияне атаковали объект инфраструктуры в Заводском районе Запорожья», подчеркнул он.
В результате удара было повреждено здание, возник пожар. Спасатели уже ликвидировали возгорание.
Как сообщалось, сегодня в Запорожье полностью перекрыли дамбу через ДнепроГЭС. Водителям рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами — через Арковый, Вантовый мост или мост имени Преображенского.
Напомним, вчера с самого утра до позднего вечера РФ атаковала Запорожье . Погибли три человека. Оккупанты нанесли удары по частному сектору, предприятию и многоэтажкам. В городе возникли сильные разрушения жилья и возгорания.