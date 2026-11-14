ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
309
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по большому областному центру: что известно о «прилете»

Военные страны-агрессорки нанесли удар по объекту инфраструктуры в областном центре.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Взрывы.

Взрывы / © Associated Press

В субботу, 14 ноября, российские войска снова атаковали Запорожье. Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Заводском районе. Ранение получил 32-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

«Россияне атаковали объект инфраструктуры в Заводском районе Запорожья», подчеркнул он.

В результате удара было повреждено здание, возник пожар. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

Как сообщалось, сегодня в Запорожье полностью перекрыли дамбу через ДнепроГЭС. Водителям рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами — через Арковый, Вантовый мост или мост имени Преображенского.

Напомним, вчера с самого утра до позднего вечера РФ атаковала Запорожье . Погибли три человека. Оккупанты нанесли удары по частному сектору, предприятию и многоэтажкам. В городе возникли сильные разрушения жилья и возгорания.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie