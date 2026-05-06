РФ ударила по большому областному центру: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска нанесли удар по жилому массиву Харькова в среду, 6 мая. Под вражеским огнем оказался Салтовский район города.

О последствиях обстрела сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, вражеский беспилотник попал в территорию гаражного кооператива. На месте попадания вспыхнул сильный пожар, над ликвидацией которого работают подразделения ГСЧС. Изуродовано по меньшей мере несколько частных автомобилей.

По словам Игоря Терехова, на данный момент известно об одном раненом лице. Информация о состоянии пострадавшего и характере травм уточняется.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, ранения получили как минимум два человека.

«Раненым — 49 и 56 лет, они получили взрывные травмы», — отметил Синегубов

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и стражи порядка для фиксации очередного преступления российских войск против гражданского населения Харькова.

Напомним, Россия продолжает массированно атаковать Украину и игнорирует предложение режима тишины. Атаки на украинские города продолжаются с ночи. Теперь Украина не может гарантировать, что 9 мая у России ничего не произойдет. Собрали последствия вражеских атак в Украине за 6 мая 2026 года.

Кроме этого, Сумы в среду, 6 мая, оказались под атакой российских беспилотников. В областном центре произошла серия взрывов, после которых небо затянуло дымом. Произошли попадания в здание детского сада.

