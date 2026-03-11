- Дата публикации
РФ ударила по большому областному центру: первые детали о последствиях и погибших
Российские оккупанты ударили по гражданскому предприятию в одном из районов Харькова.
Российские оккупанты утром 11 марта атаковали «Шахедами» Харьков. По предварительной информации, есть травмированные и погибшие.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Атака на Харьков
По его словам, россияне атаковали частный сектор Шевченковского района. Произошел «прилет» по гражданскому предприятию. Возникло возгорание.
Что известно о жертвах атаки на Харьков
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что очередь российской атаки погибли два человека.
По состоянию на 08:37 известно о шести пострадавших. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, у всех — взрывные ранения с травмами разной степени.
«Медики оказывают помощь пострадавшим в результате атаки РФ на гражданское предприятие в Харькове. В больнице сейчас находятся 47-летняя, 50-летняя и 60-летняя женщины, а также мужчины 39 и 49 лет», — сообщил Синегубов.
Напомним, армия РФ массированно атаковала Харьков дронами и ракетами ночью 7 марта. В Киевском районе города ракета попала прямо в многоэтажку. Был разрушен ее подъезд — от 1-го до 5-го этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.
По предварительным данным, в результате этого ракетного удара погибли десять 10 человек, среди них двое детей: 7-летний мальчик и 13-летняя девочка. По данным местных властей, также на месте «прилета» были найдены остатки тел. Именно поэтому окончательное количество жертв будет известно после экспертиз.