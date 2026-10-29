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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по большому областному центру: погибли две 15-летние девочки, горят магазины и автомобили (обновлено)

Оккупанты посреди дня ударили по центру Чернигова — в городе произошли пожары.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Чернигов 29 октября.

Атака на Чернигов 29 октября. / © Управление ДСНС в Черниговской области

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Днем 29 октября российская армия ударила по Чернигову. «Прилет» произошел по центральной части города. Погибли две 15-летние девочки.

Что известно о российском ударе по областному центру — читайте на сайте ТСН.ua.

В Черниговском районе в 11:43 объявили «красную» воздушную тревогу, продолжавшуюся до 12:00. В городе произошло несколько взрывов. Зафиксировано попадание «Бандероли».

Атака на Чернигов — что известно

В пресс-службе Черниговского городского совета сообщили, что российская армия нанесла удар по центральной части города. В результате обстрела были повреждены магазины, в которых возникли пожары, а также вспыхнули автомобили.

По данным местных властей, по меньшей мере два человека погибли. В МВА подчеркивают, что погибшие девочки 15 лет.

По состоянию на 13:30 количество раненых в результате удара по Чернигову возросло до 22 человек, среди них трое детей.

«Сегодня враг совершил очередную циничную атаку прямо по центру нашего города. Под удар попали обычные мирные люди, которые просто шли на работу, занимались своими повседневными делами, строили планы на день», — подчеркнул руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Атака на Чернигов.

Атака на Чернигов 29 октября. / © Управление ДСНС в Черниговской области

Атака на Чернигов 29 октября. / © Управление ДСНС в Черниговской области

Атака на Чернигов 29 октября. / © Управление ДСНС в Черниговской области

Атака на Чернигов 29 октября. / © Управление ДСНС в Черниговской области

Атака по центру Чернигова.

Атака по центру Чернигова.

Атака на Чернигов 29 октября. / © Труха

Атака на Чернигов 29 октября. / © Труха

Удары по Украине 29 октября — что известно

Сегодня днем дрон ударил по вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд №866 Днепр — Запорожье. Несмотря на то, что была объявлена опасность, пассажиры не находились в укрытиях. По меньшей мере, 13 человек погибли.

Кроме того, днем в Кременчуге беспилотник влетел в жилой дом. По предварительной информации, в результате атаки два человека погибли.

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