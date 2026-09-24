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- Украина
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РФ ударила по большому областному центру: повреждены медучреждения и десятки домов — подробности
В частности, во время атаки на областной центр было повреждено одно из медицинских учреждений.
Ночью против 24 сентября российская армия атаковала Одессу. В городе повреждены жилые дома и медицинское учреждение. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в результате удара повреждена крыша и часть верхнего этажа медицинского учреждения. Выбиты окна в 10 близлежащих жилых домах и школе.
«Коммунальщики с ночи работали на месте. Пока улица уже расчищена, в жилом секторе закрыли оконные проемы», — подчеркнул чиновник.
Напомним, этой ночью РФ атаковала Украину, но утром под ударом оказалось запад страны. В частности, было громко в Ровно и Луцке.