ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3165
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по большому областному центру: повреждены медучреждения и десятки домов — подробности

В частности, во время атаки на областной центр было повреждено одно из медицинских учреждений.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дым после взрыва.

Дым после взрыва. / © Associated Press

Ночью против 24 сентября российская армия атаковала Одессу. В городе повреждены жилые дома и медицинское учреждение. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате удара повреждена крыша и часть верхнего этажа медицинского учреждения. Выбиты окна в 10 близлежащих жилых домах и школе.

«Коммунальщики с ночи работали на месте. Пока улица уже расчищена, в жилом секторе закрыли оконные проемы», — подчеркнул чиновник.

Кадры последствий атаки на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Кадры последствий атаки на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Кадры последствий атаки на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Кадры последствий атаки на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Напомним, этой ночью РФ атаковала Украину, но утром под ударом оказалось запад страны. В частности, было громко в Ровно и Луцке.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie