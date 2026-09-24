Дым после взрыва. / © Associated Press

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Ночью против 24 сентября российская армия атаковала Одессу. В городе повреждены жилые дома и медицинское учреждение. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, в результате удара повреждена крыша и часть верхнего этажа медицинского учреждения. Выбиты окна в 10 близлежащих жилых домах и школе.

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«Коммунальщики с ночи работали на месте. Пока улица уже расчищена, в жилом секторе закрыли оконные проемы», — подчеркнул чиновник.

Кадры последствий атаки на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Кадры последствий атаки на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Напомним, этой ночью РФ атаковала Украину, но утром под ударом оказалось запад страны. В частности, было громко в Ровно и Луцке.

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