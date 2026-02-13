РФ ударила по частному дому: выжила женщина, а трое ее детей погибли

Удар по дому в Краматорске. / © Прокуратура Донецкой области

Дополнено новыми материалами

Вечером 12 февраля российские войска атаковали жилищный сектор в Краматорске Донецкой области. оккупанты попали прямо по дому, где жила семья из пяти человек. Погибли трое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

«В зоне поражения оказался жилищный сектор. В результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат», — говорится в сообщении.

Кроме того, получили телесные повреждения 43-летняя мать погибших ребят и их 65-летняя старушка. У пострадавших диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибы грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузию.

Впоследствии глава Краматорской МВА Александр Гончаренко сообщил, что в результате обстрела частного сектора погибли четыре человека. Кроме трех братьев, жертвой стал мужчина 1962 года рождения.

Как сообщалось, в ночь на 11 февраля российская армия атаковала ударным беспилотником частный сектор города Богодухов в Харьковской области. Дрон влетел в дом, где убил троих детей и их отца. Погибли двое годовалых мальчиков-близнецов и их годовалая сестренка. Их 35-летняя мать находится на 35 неделе беременности. За жизнь его и нерожденного ребенка борются медики.