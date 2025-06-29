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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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10k
Время на прочтение
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РФ ударила по Черкасской области: есть последствия для гражданской инфраструктуры и пострадавшие

В Черкасской области из-за атак россиян гражданская инфраструктура получила повреждения, три человека получили ранения.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Черкасской области из-за российских атак имеем последствия для гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в сообщении в соцсетях.

По предварительным данным, трое пострадавших.

Все службы работают. Детали впоследствии.

Угроза все еще сохраняется. Будьте осторожны.

Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
10k
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