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- Украина
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РФ ударила по Черкасской области: есть последствия для гражданской инфраструктуры и пострадавшие
В Черкасской области из-за атак россиян гражданская инфраструктура получила повреждения, три человека получили ранения.
В Черкасской области из-за российских атак имеем последствия для гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в сообщении в соцсетях.
По предварительным данным, трое пострадавших.
Все службы работают. Детали впоследствии.
Угроза все еще сохраняется. Будьте осторожны.
Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.