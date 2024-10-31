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РФ ударила по Черкасской области: повреждено несколько предприятий

РФ ударила по Черкасской области: повреждено несколько предприятий

Спасатели. / Фото: Associated Press

Информации о травмированных нет.

В ночь на 31 октября российские войска атаковали Черкасскую область. Обломками сбитых воздушных целей были повреждены несколько предприятий.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Обломками и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий в Черкасском районе. В одном случае – склад. В другом – окна в здании. Обследование территории продолжается", – подчеркнул он.

Глава ОВА подчеркнул, что, по предварительным данным, силы ПВО уничтожили три "Шахеда" в небе над Черкасщиной. Прошло без пострадавших.

Как сообщалось, также в эту ночь россияне атаковали беспилотниками Киевскую область. Сработало ПВО, но произошло падение обломков.

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