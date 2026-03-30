Реклама

В ночь на 30 марта российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове.

Об этом пишет пресс-служба Черниговского городского совета.

«Врагом нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на территории города Чернигова. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Реклама

Перед этим Воздушные силы отмечали, что российские дроны находились на севере и в центре Черниговщины.

Напомним, что 21 марта РФ атаковала важный энергообъект в Черниговской области. Тогда без света осталось 430 тысяч абонентов.