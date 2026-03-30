РФ ударила по Чернигову — первые детали
Российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре Чернигова во время ночной атаки.
В ночь на 30 марта российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове.
Об этом пишет пресс-служба Черниговского городского совета.
«Врагом нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на территории города Чернигова. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
Перед этим Воздушные силы отмечали, что российские дроны находились на севере и в центре Черниговщины.
Напомним, что 21 марта РФ атаковала важный энергообъект в Черниговской области. Тогда без света осталось 430 тысяч абонентов.