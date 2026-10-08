Атака на Краматорск.

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В среду 8 октября армия РФ ударила по двум маршруткам в Краматорске в Донецкой области. Погибли 30 человек, но количество жертв может возрасти. Медики продолжают бороться за жизнь 18 раненых.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

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«Российская бомба фактически ударила по двум маршруткам. Часть погибших до сих пор не удалось узнать из-за тяжести полученных травм», — сообщил глава государства.

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В результате удара в городе также повреждены жилые дома и автомобили. На опубликованном видео видны тела, разбросанные по улице, заваленной обломками, а также обугленный корпус автобуса.

«Этот удар не останется без нашего ответа. Россия пытается разрушить всю жизнь на Донбассе, и нужно, чтобы мир реагировал на это. Реагировал жестко — именно так, как россияне этого заслуживают за все смерти, которые они принесли», — подчеркнул Зеленский.

Россия ударила по Маршруткам в Краматорске. / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Россия ударила по Маршруткам в Краматорске.

Россия ударила по Маршруткам в Краматорске. / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Атака на Краматорск — что известно

Российские войска нанесли удар по двум рейсовым автобусам с гражданскими в Краматорске. После атаки оба транспортных вспыхнули, огонь также опрокинулся на близлежащую открытую территорию.

Из-за резкого ухудшения ситуации безопасности в Краматорске и Славянске приняли решение остановить работу общественного транспорта.

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