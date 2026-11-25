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- Украина
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РФ ударила по двум центральным областям Украины: есть "прилеты" по важным объектам
Под российскую атаку попали энергетика и предприятия.
Российские войска нанесли удары по Житомирской и Полтавской областям в ночь на 25 ноября. Под прицелом врага оказались энергетическая инфраструктура и гражданские промышленные предприятия.
Об этом сообщили глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч.
В эту ночь вражеские беспилотники атаковали объект энергетической инфраструктуры в Житомирском районе, а также гражданское предприятие в Коростенском районе.
В результате атаки пострадал человек. Медики доставили пострадавшего в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.
На местах ударов работали все необходимые экстренные и профильные службы.
В то же время ночью вражеский дрон попал в территорию одного из промышленных предприятий в Полтавском районе. Там вспыхнул пожар. На место прибыли подразделения ГСЧС.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Напомним, этой же ночью армия РФ атаковала Белую Церковь и район Киевской области, в результате чего погиб мужчина. Под вражескими ударами оказались объекты критической инфраструктуры и гражданского бизнеса, в том числе повреждены «Эпицентр», «Новая почта», заведение торговли и два грузовика.