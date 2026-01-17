ТСН в социальных сетях

Украина
1769
1 мин

РФ ударила по энергетической инфраструктуре одной из областей: что известно (фото)

На месте прилета возник пожар.

Елена Капник
Атак на объект энергетики.

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на субботу, 17 января, агрессор Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области. В результате удара возник пожар. Прошло погибших и пострадавших

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. Идет ликвидация последствий», — подчеркнул чиновник.

По его словам, из-за российской атаки на одном из объектов в Одесском регионе произошло повреждение и возник пожар.

В Одесской области, говорит Кипер, объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Войска РФ нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Погибших и пострадавших нет. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Войска РФ нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Как сообщалось, по словам главы Минэнерго Дениса Шмыгаля, из-за ударов российских БПЛА и ракет в Украине не осталось никакой не поврежденной электростанции. Из-за последнего массированного обстрела самая критическая ситуация с энергообеспечением сложилась в Киеве и на Киевщине, в Одесской области и прифронтовых общинах.

1769
