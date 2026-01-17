- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 1769
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по энергетической инфраструктуре одной из областей: что известно (фото)
На месте прилета возник пожар.
В ночь на субботу, 17 января, агрессор Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области. В результате удара возник пожар. Прошло погибших и пострадавших
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. Идет ликвидация последствий», — подчеркнул чиновник.
По его словам, из-за российской атаки на одном из объектов в Одесском регионе произошло повреждение и возник пожар.
В Одесской области, говорит Кипер, объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Как сообщалось, по словам главы Минэнерго Дениса Шмыгаля, из-за ударов российских БПЛА и ракет в Украине не осталось никакой не поврежденной электростанции. Из-за последнего массированного обстрела самая критическая ситуация с энергообеспечением сложилась в Киеве и на Киевщине, в Одесской области и прифронтовых общинах.