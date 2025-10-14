- Дата публикации
РФ ударила по энергетике Харьковщины и Сумщины: какая ситуация в сети
Специалисты после обстрела делают все для поддержания стабильной работы энергосистемы.
Российские войска 14 октября нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харьковщины и Сумщины. Есть ограничение потребления электроэнергии.
Об этом сообщает Минэнерго.
В настоящее время энергетики прилагают максимум усилий для возобновления поставок.
По состоянию на 14 октября в Черниговской области действуют ограничения потребления электроэнергии.
Как отметили в Минэнерго, идет активная подготовка к зимнему периоду. Цель – гарантировать бесперебойную поставку электроэнергии и тепла населению. В частности, речь идет о:
осуществление ремонтных и восстановительных работ на энергетических объектах
создание запасов ресурсов;
усиление защиты критической инфраструктуры.
«Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему», — обратились в ведомстве.
Напомним, вчера, 13 октября, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Применены экстренные отключения в нескольких областях: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей), Кировоградской (частично).
Также известно, что в Черниговской области были применены почасовые отключения.
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - подчеркнули энергетики.