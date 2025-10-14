ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
141
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по энергетике Харьковщины и Сумщины: какая ситуация в сети

Специалисты после обстрела делают все для поддержания стабильной работы энергосистемы.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удары по энергетике

Удары по энергетике / © ТСН.ua

Российские войска 14 октября нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харьковщины и Сумщины. Есть ограничение потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Минэнерго.

В настоящее время энергетики прилагают максимум усилий для возобновления поставок.

По состоянию на 14 октября в Черниговской области действуют ограничения потребления электроэнергии.

Как отметили в Минэнерго, идет активная подготовка к зимнему периоду. Цель – гарантировать бесперебойную поставку электроэнергии и тепла населению. В частности, речь идет о:

  • осуществление ремонтных и восстановительных работ на энергетических объектах

  • создание запасов ресурсов;

  • усиление защиты критической инфраструктуры.

«Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему», — обратились в ведомстве.

Напомним, вчера, 13 октября, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Применены экстренные отключения в нескольких областях: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей), Кировоградской (частично).

Также известно, что в Черниговской области были применены почасовые отключения.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - подчеркнули энергетики.

Дата публикации
Количество просмотров
141
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie