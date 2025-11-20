РФ ударила по энергетике: какие графики отключений будут действовать 20 ноября

Отключение света / © ТСН.ua

Реклама

Из-за ударов РФ по энергетике Украины 20 ноября обесточены потребители в нескольких регионах. Графики почасовых отключений будут применяться в течение суток в объеме от 2,5 до 4 очередей.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

«Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак — во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений, объемом от 2,5 до 4 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным Минэнерго , враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее улучшить ситуацию.

Ранее эксперт объяснил, почему графики отключения света изменяются несколько раз в день.

«Это связано с переконфигурацией системы. Сейчас действуют в основном резервные линии питания, и если на эти линии нагружается большое количество потребителей, то они могут выходить из строя, это влечет за собой дополнительные проблемы. Поэтому нужно менять графики в ручном режиме», – объяснил Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам.