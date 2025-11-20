- Дата публикации
РФ ударила по энергетике: какие графики отключений будут действовать 20 ноября
Российские войска ударили по энергообъектам в нескольких областях Украины. В результате в четверг, 20 ноября, будут применяться отключения.
Из-за ударов РФ по энергетике Украины 20 ноября обесточены потребители в нескольких регионах. Графики почасовых отключений будут применяться в течение суток в объеме от 2,5 до 4 очередей.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
«Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак — во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений, объемом от 2,5 до 4 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — говорится в сообщении.
По данным Минэнерго , враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее улучшить ситуацию.
Ранее эксперт объяснил, почему графики отключения света изменяются несколько раз в день.
«Это связано с переконфигурацией системы. Сейчас действуют в основном резервные линии питания, и если на эти линии нагружается большое количество потребителей, то они могут выходить из строя, это влечет за собой дополнительные проблемы. Поэтому нужно менять графики в ручном режиме», – объяснил Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам.