Дата публикации
Категория
Украина
РФ ударила по энергетике Одесчины: какие последствия

Без электричества остаются около 30,8 тысяч семей.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Ночью российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. В результате атаки был серьезно поврежден один из энергообъектов компании ДТЭК в Одессе.

Об этом сообщает ГСЧС.

Из-за обстрелов без электроснабжения остаются около 30,8 тысяч семей.

«Разрушения значительны, восстановление оборудования требует длительного времени», — сообщили энергетики.

Специалисты работают на месте удара: разбирают завалы и готовятся к проведению ремонтных работ. После этого начнется поэтапное обновление энергетического оборудования.

«Первоочередная задача — возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры, чтобы вернуть тепло и воду в дома людей», — подчеркнули в компании.

Напомним, вчера, 18 января, РФ атаковала Одесскую область дронами. Есть последствия.

Из-за вражеских обстрелов на одном из объектов энергетической инфраструктуры возник пожар. Повреждены производственное здание и имущество предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.

