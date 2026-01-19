- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 294
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по энергетике Одесчины: какие последствия
Без электричества остаются около 30,8 тысяч семей.
Ночью российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. В результате атаки был серьезно поврежден один из энергообъектов компании ДТЭК в Одессе.
Об этом сообщает ГСЧС.
Из-за обстрелов без электроснабжения остаются около 30,8 тысяч семей.
«Разрушения значительны, восстановление оборудования требует длительного времени», — сообщили энергетики.
Специалисты работают на месте удара: разбирают завалы и готовятся к проведению ремонтных работ. После этого начнется поэтапное обновление энергетического оборудования.
«Первоочередная задача — возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры, чтобы вернуть тепло и воду в дома людей», — подчеркнули в компании.
Напомним, вчера, 18 января, РФ атаковала Одесскую область дронами. Есть последствия.
Из-за вражеских обстрелов на одном из объектов энергетической инфраструктуры возник пожар. Повреждены производственное здание и имущество предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.