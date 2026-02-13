РФ ударила по энергетике Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные

Энергетики ДТЭК / © Associated Press

Российская армия в ночь на 13 февраля нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Одессы, вызвав критические повреждения оборудования. Восстановление объектов займет значительное время.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Ночью захватчики снова осуществили мощные атаки по энергетической инфраструктуре Одессы. Повреждения крайне значительны — для восстановления оборудования и возвращения его к работе понадобится немало времени.

Сейчас специалисты работают непосредственно на месте ударов, продолжается разборка завалов. Энергетики делают максимум возможного, чтобы как можно быстрее устранить последствия обстрела.

Как отметили в ДТЭК, первейшая задача — восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры.

Последствия ночной атаки на Одессу 13 февраля

Напомним, из-за атаки беспилотников поздно вечером 12 февраля в Одесском районе возникли значительные перебои с электроэнергией, теплом и водой. Специалисты начали оценивать масштабы повреждений и осматривать сети.

Утром местные власти сообщили, что в ночь на 13 февраля РФ атаковала Одесскую область дронами, повредив жилые дома, объекты энергетической, портовой и промышленной инфраструктуры. В Одессе зафиксировано попадание в две многоэтажки, автосалон (где возник масштабный пожар), санаторий и учебные заведения. В порту повреждены склады с удобрениями и грузовые вагоны.

В результате атаки один человек погиб, шестеро получили ранения, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.