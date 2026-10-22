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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по энергетике одной из областей в центре: что известно

По данным местных медов, в некоторых районах Винницы, Казятина, Хмельника и Литына возникли проблемы с электроснабжением.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атак на объект энергетики.

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Ночью в четверг, 22 октября, российская армия ударила по Винницкой области. Обошлось без пострадавших, но есть попадания.

Об этом сообщила глава областной военной администрации Наталья Заболотная.

«В Винницкой области есть повреждения промышленных объектов, энергетической инфраструктуры и частных домовладений в результате очередной массированной атаки врага», — сообщила чиновница.

В настоящее время спасательные службы и энергетики работают над восстановлением объектов и энергоснабжения.

Местные Телегра-каналы сообщали, что утром в некоторых районах Винницы, Казятина, Хмельника и Литина исчез свет.

Заметим, в течение ночи и с утра в разных районах области несколько раз объявляли «желтую» и «красную» воздушную тревогу.

Как сообщалось, несколько дней назад РФ массированно ударила по Виннице. В результате ударов потерпели разрушения объекты гражданской инфраструктуры. В частности, областной центр остался без электроэнергии. Кроме того, в городе возникли проблемы с водоснабжением.

Напомним, из-за российских атак на энергетику в Украине ввели графики отключения света на 22 октября. С 06:00 до 23:59 будут использоваться два вида ограничений: для всех категорий потребителей, а также для промышленности и бизнеса.

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