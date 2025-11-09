РФ ударила по энергетике Полтавщины: какая ситуация с теплом, светом и водой

© ТСН.ua

Армия РФ 8 ноября ударила по энергообъектам Полтавщины. Фиксируют проблемы с теплом, светом и водой.

Какая ситуация в Полтаве, Кременчуге и Горишних Плавнях читайте дальше в материале ТСН.ua.

Какая ситуация со светом

В «Полтаваоблэнерго» отмечается, что с 2:00 до 5:00 в области применялось отключение в объеме трех очередей. С 5:00 до 8:30 ограничения будут действовать в две очереди.

«С 08:30 по 22:59 введен ГПО в объеме 3 очередей», — говорится в сообщении .

Какая ситуация с водой

В Полтаве фиксируют проблему и с водоснабжением. Да, организован подвоз воды при необходимости. В частности, с 09:00 выдача будет осуществляться возле пунктов несокрушимости в учебных заведениях №13, №30 и №32.

Как пишет секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова, о необходимости технической или питьевой воды сообщать можно в ближайший пункт несокрушимости. Это позволит централизованно организовать последующую выдачу при необходимости.

Полтавчан призвали объединяться и проверить, все ли получили информацию, особенно — пожилые люди. Власти напоминают, что в пунктах несокрушимости можно получить воду и зарядить телефоны.

Какая ситуация с теплом

Вчера, 8 ноября, в Полтавской ОВ сообщили о сверхсложной ситуации в сети.

Руководитель ОВА Владимир Когут рассказал, что РФ атаковала Полтавщину, а именно объекты энергетики. Это был рекордный обстрел, учитывая количество баллистических ракет. Есть значительные повреждения, из-за чего в области отсутствуют полностью или перебои с электро, тепло и водоснабжением.

Соответствующие службы работают постоянно, чтобы оперативно улучшить ситуацию.

В Полтаватеплоэнерго отмечали, что отопление в областном центре будет восстановлено ночью. Котельные переведены в работу от альтернативных источников питания.

Наблюдается и транспортный коллапс. Вечером 8 ноября в связи с применением графиков отключения электроэнергии движение троллейбусов в Полтаве было полностью остановлено.

В течение дня электротранспорт курсировал частично, на участке Институт связи — Центр — Южный вокзал — Левада. На маршруты вышли автобусы частных перевозчиков.

Предупредили, что 8 и 9 ноября уличное освещение будет работать в очередном режиме. Светятся только основные улицы вдоль троллейбусных маршрутов для безопасности пешеходов.

Власти также настоятельно просят жителей воздержаться от пользования лифтами. Это позволит избежать риска замятия в кабине во время обесточивания. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, но остановки лифтов связаны только с отключениями.

Коллапс в Кременчуге и Горишних Плавнях — что известно

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что кафиры ударили по энергетическому объекту Кременчугского района.

По состоянию на 07.45 электроснабжение отсутствует на всей территории Кременчуга. Городские власти прилагают все усилия, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотвода и отопления в условиях полного отсутствия электричества. Коммунальные и аварийные службы вовлечены в ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации — они работают в усиленном режиме. Развернуты и пункты несокрушимости для обеспечения жителей города необходимым.

Из — за обстрелов РФ без света остались и Горишние Плавные. Энергетики работают над восстановлением снабжения, людей призывают сохранять спокойствие.

«Город переходит в режим чрезвычайной ситуации. Враг нанес удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Коммунальщики готовятся к восстановлению:

снабжение воды;

водоотвод;

тепловой энергии

Напомним, РФ попала в газодобываемый объект в Полтавской области.

«1 ноября в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате вражеской атаки возник пожар. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.