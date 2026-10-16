Атака РФ на энергетику Ровенщины

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В Ровно и близлежащих районах зафиксировали масштабные отключения электроэнергии после российской атаки дронов. Повреждения получила энергетическая инфраструктура, которая обеспечивает электроснабжение Ровенской области. В Луцке также продолжаются восстановительные работы — сети города пострадали в результате ночных ударов.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго». Энергетики работают над восстановлением питания по резервным схемам.

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Почему в Ровно и области пропал свет

В «Укрэнерго» сообщили, что в результате российской дроновой атаки на магистральную сеть повреждена энергетическая инфраструктура, обеспечивающая электроснабжение Ровенщины.

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«В результате российской дроновой атаки на магистральную сеть НЭК „Укрэнерго“ — повреждения получила энергетическая инфраструктура, задействованная в энергообеспечении Ровенской области. В результате — фиксируются масштабные обесточивания в г. Ровно и близлежащих районах», — сообщили в компании.

Повреждения магистральных сетей могут влиять на электроснабжение значительных территорий, ведь через них электроэнергия передается в распределительные сети, а оттуда — потребителям.

Когда возобновят электроснабжение в Ровно

Энергетики уже работают над восстановлением питания для обесточенных потребителей. Для этого планируется использовать резервные схемы, позволяющие подавать электроэнергию в обход поврежденных участков сети.

«Энергетики уже работают над тем, чтобы организовать заживление обесточенных потребителей по резервным схемам», — отметили в «Укрэнерго».

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Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах начнут, как только это позволит ситуация безопасности. Точных сроков полного обновления электроснабжения в компании не назвали.

Какая ситуация со светом в Луцке

Последствия российских атак дроновых ликвидируют также в Волынской области. По информации «Укрэнерго», серьезные повреждения получили сети питания Луцка.

«Также продолжаются восстановительные работы в Волынской области, в частности — в г. Луцк, сети питания которого получили серьезные повреждения в результате дроновых атак минувшей ночью», — сообщили в компании.

Следовательно, энергетики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру в двух западных регионах Украины.

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«Укрэнерго» призывает жителей, у которых есть электроэнергия, экономно ее использовать. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и избежать вынужденных ограничений в период вечернего пика потребления.

«Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее максимально бережливо. Это поможет энергетикам быстрее устранить последствия нанесенных врагом повреждений и избежать применения вынужденных ограничений в период вечернего пика энергопотребления», — призвали в компании.

Напомним, что сегодня, 16 октября, в Ровно на фоне воздушной тревоги раздавались взрывы. Местные жители сообщали о громких звуках в городе, а в Сети появились сообщения о пожарах.

В то же время, последствия российских атак ощутили и на Волыни. После удара РФ по Луцку возникли масштабные обесточения: без электроснабжения осталось 370 тысяч абонентов. Жители предупредили, что отключения могут длиться не менее 24 часов.

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