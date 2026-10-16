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РФ ударила по энергетике: в двух областных центрах — масштабные отключения света
После атаки дронов РФ повреждены магистральные сети в Ровенской области. Параллельно продолжаются восстановительные работы в Луцке, сети которого также получили серьезные повреждения из-за ночных обстрелов.
В Ровно и близлежащих районах зафиксировали масштабные отключения электроэнергии после российской атаки дронов. Повреждения получила энергетическая инфраструктура, которая обеспечивает электроснабжение Ровенской области. В Луцке также продолжаются восстановительные работы — сети города пострадали в результате ночных ударов.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго». Энергетики работают над восстановлением питания по резервным схемам.
Почему в Ровно и области пропал свет
В «Укрэнерго» сообщили, что в результате российской дроновой атаки на магистральную сеть повреждена энергетическая инфраструктура, обеспечивающая электроснабжение Ровенщины.
«В результате российской дроновой атаки на магистральную сеть НЭК „Укрэнерго“ — повреждения получила энергетическая инфраструктура, задействованная в энергообеспечении Ровенской области. В результате — фиксируются масштабные обесточивания в г. Ровно и близлежащих районах», — сообщили в компании.
Повреждения магистральных сетей могут влиять на электроснабжение значительных территорий, ведь через них электроэнергия передается в распределительные сети, а оттуда — потребителям.
Когда возобновят электроснабжение в Ровно
Энергетики уже работают над восстановлением питания для обесточенных потребителей. Для этого планируется использовать резервные схемы, позволяющие подавать электроэнергию в обход поврежденных участков сети.
«Энергетики уже работают над тем, чтобы организовать заживление обесточенных потребителей по резервным схемам», — отметили в «Укрэнерго».
Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах начнут, как только это позволит ситуация безопасности. Точных сроков полного обновления электроснабжения в компании не назвали.
Какая ситуация со светом в Луцке
Последствия российских атак дроновых ликвидируют также в Волынской области. По информации «Укрэнерго», серьезные повреждения получили сети питания Луцка.
«Также продолжаются восстановительные работы в Волынской области, в частности — в г. Луцк, сети питания которого получили серьезные повреждения в результате дроновых атак минувшей ночью», — сообщили в компании.
Следовательно, энергетики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру в двух западных регионах Украины.
«Укрэнерго» призывает жителей, у которых есть электроэнергия, экономно ее использовать. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и избежать вынужденных ограничений в период вечернего пика потребления.
«Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее максимально бережливо. Это поможет энергетикам быстрее устранить последствия нанесенных врагом повреждений и избежать применения вынужденных ограничений в период вечернего пика энергопотребления», — призвали в компании.
Напомним, что сегодня, 16 октября, в Ровно на фоне воздушной тревоги раздавались взрывы. Местные жители сообщали о громких звуках в городе, а в Сети появились сообщения о пожарах.
В то же время, последствия российских атак ощутили и на Волыни. После удара РФ по Луцку возникли масштабные обесточения: без электроснабжения осталось 370 тысяч абонентов. Жители предупредили, что отключения могут длиться не менее 24 часов.