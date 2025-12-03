ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по энергообъектам: в каких областях отключения и ограничения потребления

В результате российских ударов по энергетике обесточены потребители в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света / © Associated Press

Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях. Используются графики отключений.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

По данным компании, во всех регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают непрерывно, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование.

Из-за предыдущих массированных обстрелов ситуацию в энергосистеме остается непростой. Да, во всех регионах Украины сегодня, 3 декабря, вынужденно применяются отключения.

"Графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей", - написали в "Укрэнерго".

Добавляется, что время применения обесточений по адресам можно узнать на официальных страницах облэнерго регионов.

Напомним, РФ атаковала энергетический объект в Одесском районе и. Вспыхнул пожар. Как сообщили в ОВА, повреждения получило оборудование.

Также известно, что пострадал человек.

"Ранен получил работник предприятия, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь", - констатировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

