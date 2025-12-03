- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по энергообъектам: в каких областях отключения и ограничения потребления
В результате российских ударов по энергетике обесточены потребители в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях. Используются графики отключений.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
По данным компании, во всех регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают непрерывно, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование.
Из-за предыдущих массированных обстрелов ситуацию в энергосистеме остается непростой. Да, во всех регионах Украины сегодня, 3 декабря, вынужденно применяются отключения.
"Графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей", - написали в "Укрэнерго".
Добавляется, что время применения обесточений по адресам можно узнать на официальных страницах облэнерго регионов.
Напомним, РФ атаковала энергетический объект в Одесском районе и. Вспыхнул пожар. Как сообщили в ОВА, повреждения получило оборудование.
Также известно, что пострадал человек.
"Ранен получил работник предприятия, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь", - констатировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.