РФ ударила по энергообъекту Черниговщины: какие последствия

Энергетика / © ТСН.ua

Армия РФ ударила по энергообъекту на Черниговщине. Есть задержки поясов.

Об этом сообщает АО «Черниговоблэнерго».

Как отмечается, повреждения достаточно серьезные.

«К сожалению, в результате рашистских обстрелов ночью поврежден еще один важный энергообъект в Черниговском районе», — говорится в сообщении.

Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация безопасности.

Из-за удара РФ есть задержки поездов. Так, по данным «Укрзализныци», в следующие рейсы поезда из столицы отправились тоже с задержками до 30 минут. Их убавляют в пути.

«Поезд №6005 Киев — Фастов двинулся с начальной с задержкой 27 минут, а поезд №6603 Святошино — Тетерев с задержкой 23 минуты», — отметили в компании.

Люди призывают внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах.

Напомним, РФ атаковала Черниговщину на Рождество. оккупанты били по энергетике и гражданским. Зафиксировано несколько ударов по Чернигову.

«Герань» попала по одному из предприятий. Повреждены админздания, гараж, легковые автомобили и пассажирский автобус. Ударный дрон попал в одну из квартир девятиэтажки. Загорелось жилье на 6 этаже и автомобили, припаркованные возле дома. Повреждены окна в зданиях рядом, в частности, в учебном заведении», — отметил он.