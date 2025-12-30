- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по энергообъекту Черниговщины: какие последствия
Российские войска 30 декабря атаковали энергетику в Черниговской области.
Армия РФ ударила по энергообъекту на Черниговщине. Есть задержки поясов.
Об этом сообщает АО «Черниговоблэнерго».
Как отмечается, повреждения достаточно серьезные.
«К сожалению, в результате рашистских обстрелов ночью поврежден еще один важный энергообъект в Черниговском районе», — говорится в сообщении.
Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация безопасности.
Из-за удара РФ есть задержки поездов. Так, по данным «Укрзализныци», в следующие рейсы поезда из столицы отправились тоже с задержками до 30 минут. Их убавляют в пути.
«Поезд №6005 Киев — Фастов двинулся с начальной с задержкой 27 минут, а поезд №6603 Святошино — Тетерев с задержкой 23 минуты», — отметили в компании.
Люди призывают внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах.
Напомним, РФ атаковала Черниговщину на Рождество. оккупанты били по энергетике и гражданским. Зафиксировано несколько ударов по Чернигову.
«Герань» попала по одному из предприятий. Повреждены админздания, гараж, легковые автомобили и пассажирский автобус. Ударный дрон попал в одну из квартир девятиэтажки. Загорелось жилье на 6 этаже и автомобили, припаркованные возле дома. Повреждены окна в зданиях рядом, в частности, в учебном заведении», — отметил он.