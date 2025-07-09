- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по энергообъекту на Сумщине: будет ли в области свет
Речь идет о проблемах с электроснабжением в Сумах, Сумском и Ахтырском районах.
Российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области, в результате чего часть региона осталась без света.
Об этом передает «Сумыоблэнерго».
«У кого сейчас есть перебои с распределением электроэнергии в Сумах, Сумском и Ахтырском районах — это из-за атаки армии РФ на энергетику Сумщины. В целях безопасности не разглашаем детали и последствия, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага», — говорится в сообщении.
В облэнерго заверили, что работают в усиленном режиме над возобновлением распределения электроэнергии.
В ведомстве призвали пользователей сохранять информационную тишину и не распространять в сети фото и видео с последствиями попаданий и какие-либо другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.
Напомним, что 2 июля в Суммах после атаки дрона повреждена маршрутка с пассажирами