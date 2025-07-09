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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по энергообъекту на Сумщине: будет ли в области свет

Речь идет о проблемах с электроснабжением в Сумах, Сумском и Ахтырском районах.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Отключение света в Сумской области

Отключение света в Сумской области / © ТСН.ua

Российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области, в результате чего часть региона осталась без света.

Об этом передает «Сумыоблэнерго».

«У кого сейчас есть перебои с распределением электроэнергии в Сумах, Сумском и Ахтырском районах — это из-за атаки армии РФ на энергетику Сумщины. В целях безопасности не разглашаем детали и последствия, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага», — говорится в сообщении.

В облэнерго заверили, что работают в усиленном режиме над возобновлением распределения электроэнергии.

В ведомстве призвали пользователей сохранять информационную тишину и не распространять в сети фото и видео с последствиями попаданий и какие-либо другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.

Напомним, что 2 июля в Суммах после атаки дрона повреждена маршрутка с пассажирами

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