РФ ударила по энергообъекту в одной из областей: есть значительные повреждения и жертвы

В ночь на 14 сентября в Сумской области россияне атаковали энергетический объект. В результате атаки погиб работник предприятия — 54-летний водитель. Также семь травмированных.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"В Сумской области в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытие, обесточивалось несколько подстанций", — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, несмотря на атаку, сегодня отключения электроэнергии не планируются. Впрочем, из-за неблагоприятных погодных условий обесточен 71 населенный пункт в пяти областях.

Как сообщалось, экспредседатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий дал реалистичный прогноз о том, на сколько часов будут отключать свет зимой. Он считает, что этой зимой энергетической катастрофы в Украине не будет.

Читайте также: