РФ ударила по "Эпицентру" и жилым кварталам в большом городе, вспыхнул пожар - все детали

Враг ударил по Чернигову / © Associated Press

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Сегодня ночью враг нанес удар по Чернигову. Обошлось без жертв и пострадавших, но в городе есть разрушения.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

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«Целью стал объект, расположенный за пределами Черниговской городской территориальной громады, на прилегающей к ней территории. В результате атаки повреждены окна в многоэтажных жилых домах», — говорится в сообщении.

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По информации «Суспільного», возгорание фиксируют в центральной части здания «Эпицентра».

Напомним, утром пятницы, 9 октября, российские оккупанты атаковали Запорожье. Одно из попаданий произошло вблизи многоэтажки. В результате атаки один человек погиб, еще семеро — получили ранения. Среди них есть ребенок.

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