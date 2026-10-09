ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1503
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по "Эпицентру" и жилым кварталам в большом городе, вспыхнул пожар - все детали

Оккупанты ночью нанесли удар по торговому центру «Эпицентр» на прилегающей к Чернигову территории.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Враг ударил по Чернигову

Враг ударил по Чернигову / © Associated Press

Сегодня ночью враг нанес удар по Чернигову. Обошлось без жертв и пострадавших, но в городе есть разрушения.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

«Целью стал объект, расположенный за пределами Черниговской городской территориальной громады, на прилегающей к ней территории. В результате атаки повреждены окна в многоэтажных жилых домах», — говорится в сообщении.

По информации «Суспільного», возгорание фиксируют в центральной части здания «Эпицентра».

Напомним, утром пятницы, 9 октября, российские оккупанты атаковали Запорожье. Одно из попаданий произошло вблизи многоэтажки. В результате атаки один человек погиб, еще семеро — получили ранения. Среди них есть ребенок.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie