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РФ ударила по "Эпицентру" и жилым кварталам в большом городе, вспыхнул пожар - все детали
Оккупанты ночью нанесли удар по торговому центру «Эпицентр» на прилегающей к Чернигову территории.
Сегодня ночью враг нанес удар по Чернигову. Обошлось без жертв и пострадавших, но в городе есть разрушения.
Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.
«Целью стал объект, расположенный за пределами Черниговской городской территориальной громады, на прилегающей к ней территории. В результате атаки повреждены окна в многоэтажных жилых домах», — говорится в сообщении.
По информации «Суспільного», возгорание фиксируют в центральной части здания «Эпицентра».
Напомним, утром пятницы, 9 октября, российские оккупанты атаковали Запорожье. Одно из попаданий произошло вблизи многоэтажки. В результате атаки один человек погиб, еще семеро — получили ранения. Среди них есть ребенок.