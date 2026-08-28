В Запорожье кафиры ударили по «Эпицентру».

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В пятницу, 28 августа, российская армия ударила по территории торгового центра в Запорожье. В областном центре горит Эпицентр.

Что известно об атаке на областной центр читайте в материале ТСН.ua.

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После 08:00 была в очередной раз объявлена воздушная тревога в городе Запорожье из-за угрозы беспилотников. По данным местных телеграмм-ресурсов, после взрывов на месте «прилета» возник сильный пожар.

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Что известно об атаке на ТЦ

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что армия РФ нанесла удар по территории торгового центра. Число пострадавших возросло до четырех человек.

«Враг еще раз нанес удар по территории торгового центра Запорожья», — подчеркнул Федоров.

Впоследствии он уточним, что дрон ударил по строительному гипермаркету. В результате атаки повреждено его здание. Возник пожар, площадью около двух тысяч квадратных метров

В то же время местные Телеграмм-каналы сообщают, что после атаки горит «Эпицентр», который оставался последним гипермаркетом, до сих пор работавшим в Запорожье.

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В то же время на публикуемых в Сети видео видно сильное воспламенение и черный дым, которым затянуло небо. Похожими фото поделились и в ОВА.

Удар по «Эпицентру».

В Запорожье оккупанты ударили по «Эпицентру».

В Запорожье оккупанты ударили по «Эпицентру».

В Запорожье оккупанты ударили по «Эпицентру».

В Запорожье оккупанты ударили по «Эпицентру».

В Запорожье оккупанты ударили по «Эпицентру».

Напомним, днем 27 августа армия России снова ударила по «Запорожстали». оккупанты выпустили по предприятию пять ракет. Они попали в то же место, где во время предварительных обстрелов, 11 августа, погибли семь работников. В настоящее время сроки возобновления производства неизвестны.

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