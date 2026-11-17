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РФ ударила по еще одной области на западе Украины: без света — более 300 населенных пунктов
После вражеских ударов объекты критической инфраструктуры региона переводят на альтернативные источники питания.
Российская армия утром 17 ноября атаковала Ровенскую область. В результате удара без электроэнергии остались более 300 населенных пунктов.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
Из-за утренней атаки в Ровенщину без электроснабжения остались более 300 населенных пунктов. Объекты критической инфраструктуры обеспечивают электроэнергией из альтернативных источников.
По предварительной информации, данных о пострадавших в результате удара не поступало.
«Тревога продолжается. Поэтому позаботьтесь о безопасности себя и своих близких», — призвал глава ОВА.
Атака на запад Украины 17 ноября — что известно
Напомним, с утра 17 ноября российская армия массированно атакует запад Украины ударными беспилотниками — в небе фиксировали свыше 70 БпЛА. Дроны долетели до Закарпатья, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областей. Мощные взрывы прогремели в Тернополе, Мукачево, Виннице и Киверцах на Волыни. В Ровно после двух волн взрывов в городе пропало электроснабжение.