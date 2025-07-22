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- Украина
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РФ ударила по газовым объектам Украины: в "Нафтогазе" рассказали о последствиях
В результате очередной атаки РФ на газодобычу в Украине зафиксированы разрушения.
В ночь на 22 июля Россия осуществила очередную массированную атаку дронами-камикадзе на газовую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий на своей странице в Facebook.
По его словам, российские войска направили десятки дронов по объектам газодобычи, принадлежащих к структуре «Нафтогаза». В результате удара зафиксированы разрушения, однако сейчас продолжается ликвидация последствий, и на месте уже работают аварийные бригады.
«Это очередной массированный обстрел инфраструктуры газодобычи. Такие атаки происходят регулярно. Никакого военного значения эти объекты не несут. Это исключительно акт терроризма», — отметил Корецкий.
Он подчеркнул, что цель российских атак — ослабить Украину, сорвать подготовку к отопительному сезону и создать риски с газоснабжением для населения в зимний период.
По его словам, несмотря на вражеские удары, специалисты «Нафтогаза» продолжают работу по восстановлению поврежденных объектов. Компания призывает украинцев сохранять спокойствие и уверяет, что держит ситуацию под контролем.
Напомним, ранее мы писали о том, 7 марта, российские войска атаковалиракетами производственные объекты «Нафтогаза». Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. 28 марта, российская армия атаковала объекты "Нафтогаза". Повреждены газодобывающие мощности. Прошло без пострадавших.